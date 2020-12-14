Во Львове несовершеннолетняя стала жертвой селфи на товарном вагоне

Во Львове 15-летнюю девушку убило током, когда она делала селфи на товарном вагоне.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

«Сегодня, 14 декабря, около 1:30 на оперативную линию «102» поступило сообщение от медиков о теле девушки без признаков жизни, которое было обнаружено на территории товарного парка железнодорожной станции «Подзамче» во Львове. Погибшую обнаружил на путях машинист поезда и вызвал карету скорой помощи. Как предварительно установили медики, девушка погибла в результате поражения электрическим током», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Лычаковского отдела полиции.

«Правоохранители установили личность погибшей — 15-летней львовянки, об исчезновении которой накануне сообщили ее родители. По их словам, девушка ушла из дома вечером 13-го декабря и не вернулась. Также предварительно установлено, что поражение током девушка получила во время того, как делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач», — указано в сообщении.

Сообщается, что по факту следователи территориального подразделения полиции, за процессуального руководства Львовской местной прокуратуры №1, открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Проводится досудебное расследование.