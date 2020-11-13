Во Львове водитель сбил на переходе двух школьников и скрылся с места ДТП

Травмированного мальчика доставили в больницу.

Во Львове полицейские разыскивают водителя «Таврии», который на пешеходном переходе совершил наезд на 11-летнего мальчика и его 17-летнюю сестру.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 12 ноября около 17:40 на перекрестке улиц Линкольна и Миколайчука во Львове.

Как предварительно установили правоохранители, водитель, управляя автомобилем ЗАЗ «Таврия», совершил наезд на 11-летнего мальчика, жителя Львова, который вместе со своей 17-летней сестрой переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, после чего скрылся с места происшествия.

«В результате наезда мальчик получил телесные повреждения, в частности перелом ключицы, и был доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность водителя-беглеца. // УНИАН