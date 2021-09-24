Во время поисков следов покушавшихся на Шефира, в лесу нашли труп парня

В ходе следственно-оперативных действий, проводимых в лесу возле места покушения на первого помощника Президента Сергея Шефира, правоохранители раскрыли другое преступление.

Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

«Во время прочесывания леса раскрыли другое преступление — нашли повешенного парня, пропавшего несколько месяцев назад во время велопрогулки», — сказал источник.

По информации собеседника УНН, проводится судебно-медицинская экспертиза найденного тела.

Правоохранители рассматривают такие версии как самоубийство или насильственная смерть.