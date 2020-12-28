Водій автомобіля «BMW» 1994 року народження скоїв наїзд на пішохода, який загинув

В результаті наїзду легковика, чоловік, який перетинав проїзну частину у невстановленому місці, загинув. Відкрито кримінальне провадження.

26 грудня близько 17:30 до Запорізького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про ДТП в селищі міського типу Кушугум. Водій автомобіля «BMW» 1994 року народження скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину у невстановленому, погано освітленому місці. В результаті аварії чоловік загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція за цією статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Транспортний засіб вилучено. Розпочато досудове розслідування. Поліція звертається до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події із проханням звернутись за телефонами: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 або 102.

Відділ комунікації поліції Запорізької області