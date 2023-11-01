Водій легковика та його пасажирка загинули в ДТП на трасі Одеса–Рені (фото)

Автопригода сталася сьогодні близько 12-ї години між селами Острівне та Кирнички Суворовської територіальної громади. Унаслідок аварії загинули двоє людей.

Попередньо поліцейські встановили, що водій легкового автомобіля «DAEWOO», рухаючись у напрямку міста Ізмаїл, виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з легковиком «NISSAN» під керуванням жителя Одеси, продовжив рух тією ж смугою і зіштовхнувся з вантажівкою «SCANIA», під керуванням жителя Черкаської області.

Медики, що прибули на місце події, констатували смерть водія «DAEWOO» та жінки, яка перебувала із ним у салоні автівки. Інших учасників дорожньо-транспортної пригоди працівники «швидкої» оглянули, від госпіталізації вони відмовились.

Зараз на місці події працюють поліцейські, які встановлюють повні обставини події та здійснюють регулювання руху транспорту, який на зазначеній ділянці дороги частково ускладнений. Просимо водіїв враховувати цю інформацію при виборі маршруту.

Також вкотре закликаємо керманичів неухильно дотримуватись ПДР. Не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини