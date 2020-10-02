Водій протаранив стовп і пішов додому, а після заявив до поліції про викрадення авто (фото)

«Моє авто викрали» – непоодинокі випадки, коли громадяни забувають, де залишили свій автомобіль та повідомляють на лінію 102 про заволодіння.

Однак, цікавіший виклик надійшов патрульним, що обслуговують Солом’янський район Києва. До інспекторів звернувся чоловік та повідомив, що протягом ночі зник його автомобіль BMW.

Як з’ясували патрульні, автомобіль, який «зник», перебуває на перехресті вулиць Голего та Гетьмана. Очевидно, що він в’їхав у електроопору.

Дізнавшись про це, заявник згадав, що потрапив у ДТП самостійно, після чого пішов додому пішки та ліг спати.

Патрульні склали на чоловіка постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик поліції) КУпАП. // Вартові еспресо