Водій вантажівки в’їхав у службове авто поліції – білоцерківські патрульні отримали травми (фото)

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, близько 12-ї години, на 63 км автодороги М 05 Київ — Одеса.

Інспектори з відділення безпеки дорожнього руху зупинили на узбіччі водія вантажівки MAN за порушення ПДР. Патрульні припаркувалися позаду з увімкненими проблисковими маячками.

Коли поліцейські спілкувалися із зупиненим водієм, тією ж дорогою рухалось ще одне вантажне авто Mercedes-Benz, водій якого не помітив автомобілів, що стояли на узбіччі. Спершу він в’їхав у службове авто, а потім — зіткнувся з вантажівкою.

Внаслідок ДТП, патрульні поліцейські отримали травми — їх шпиталізували до лікарні.

Слідчі з’ясують всі деталі події. // Вартові еспресо