Водитель заснул за рулем и влетел в отбойник: на трассе Киев-Чоп погиб пассажир

Вчера на автодороге Киев–Чоп произошло ДТП с участием авто Skoda Felicia.

Водитель авто, вероятно, заснул, допустил столкновение с металлическим отбойником. В результате аварии погиб пассажир, передает УНН со ссылкой на патрульную полицию.

По данным полиции, сегодня около 18 часов на 40 км автодороги Киев — Чоп произошло ДТП с участием авто Skoda Felicia.

«Предварительно, водитель авто, вероятно, заснул, допустил столкновение с металлическим отбойником, после чего машина перевернулась. В результате этого ДТП водитель и один пассажир получили телесные повреждения, а еще один пассажир погиб», — говорится в сообщении.