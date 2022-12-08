Водієві, який скоїв ДТП, у якій постраждала 13-річна дитина, загрожує до 8 років ув’язнення

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Кропивницької окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканця обласного центру, який скоїв ДТП, у якій постраждала 13-річна дівчина.

Слідством встановлено, що обвинувачений, рухаючись на автомобілі «Ford Transit» центром Кропивницького, проігнорував вимоги ПДР України та виїхав на неконтрольоване перехрестя чим допустив зіткнення з авто «Skoda Oktavia», що їхало головною дорогою.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди малолітній пасажир автомобіля «Skoda Oktavia», згідно висновку судово-медичної експертизи, отримала тяжкі тілесні ушкодження, що є небезпечними для життя в момент спричинення.

Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Кропивницького РУП ГУНПУ в області під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.