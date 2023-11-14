Волинянк вела непристойний стрім із залученням сина
Поліцейські виявили відео з непристойною поведінкою матері в соцмережах у понеділок, 13 листопада, зранку.
Відомості одразу ж були зареєстровані в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події й скеровані на розгляд до ювенальної поліції.
Правоохоронці оперативно встановили особу жінки, місце її проживання й одразу виїхали та проінспектували умови, в яких проживає дитина. Також з жінкою поспілкувалися щодо недопущення подібної поведінки в майбутньому.
Присутні були і спеціалісти служби у справах дітей.
Наразі на волинянку складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про невиконання обов’язків щодо виховання дітей.
Ювенальні поліцейські надалі стежитимуть за ситуацією у сімʼї, якщо подібне повториться – вирішуватиметься питання про вилучення дитини з сімʼї.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet