Волинянк вела непристойний стрім із залученням сина

Поліцейські виявили відео з непристойною поведінкою матері в соцмережах у понеділок, 13 листопада, зранку.

Відомості одразу ж були зареєстровані в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події й скеровані на розгляд до ювенальної поліції.

Правоохоронці оперативно встановили особу жінки, місце її проживання й одразу виїхали та проінспектували умови, в яких проживає дитина. Також з жінкою поспілкувалися щодо недопущення подібної поведінки в майбутньому.

Присутні були і спеціалісти служби у справах дітей.

Наразі на волинянку складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Ювенальні поліцейські надалі стежитимуть за ситуацією у сімʼї, якщо подібне повториться – вирішуватиметься питання про вилучення дитини з сімʼї.

Сектор комунікації поліції Волинської області