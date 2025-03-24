Вони розмножуються: Зеленський підписав закон про створення двох нових судів замість скандального ОАСК

ОАСК – ліквідований у 2022 році спецсуд першої інстанції, що діяв у Києві, відомий численними скандалами

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 24 березня, підписав закон № 12368−1 про створення Київського міського окружного адміністративного суду та Київського міського апеляційного адміністративного суду. Як передає «Главком», про це йдеться у картці відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою, основні завдання закону:

забезпечення ефективності та прозорості функціонування адміністративного судочинства;

усунення конфлікту інтересів;

мінімізація можливих корупційних ризиків у діяльності судів;

підвищення рівня доступу громадян до правосуддя;

реорганізація адміністративних судів для підвищення якості розгляду адміністративних справ та забезпечення більш справедливого судового процесу.

«Президент підписав №12368-1 про створення Вищого адміністративного суду. Це ми до кінця виконали один з прострочених маяків МВФ, де дедлайн був 31 грудня минулого року. Насправді, змінено концепцію і вирішено створити два суди: Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд до вищих спеціалізованих судів (як суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення Спеціалізованого окружного адміністративного суду)», – написав народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, коментуючи закон.

Раніше «Главком» вже поспілкувався з експертами, політиками та представниками Мін’юсту, які одностайно зійшлися на тому, що прийняття законопроєкту №12368-1 – проміжний успіх.

До слова, ОАСК був відомий скандальними рішеннями. Так, у грудні 2013 року зобов’язав спецпризначенців розігнати активістів Майдану. Починаючи з кінця 2014-го, ОАСК задовольнив сотні позовів люстрованих прокурорів та чиновників, змушуючи державні інституції виплачувати їм солідні компенсації.

У 2017 році Окружний адмінсуд визнав законною схему закупівлі так званих «рюкзаків Авакова», чим допоміг сину ексміністра внутрішніх справ уникнути покарання. У 2021 році суд зобов’язав Міністерство освіти переглянути опис Революції гідності у підручниках історії України.