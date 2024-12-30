Встановлено особу російського стукача, який зробив понад 70 доносів

За даними російської служби BBC та антропологині, яка стала об’єктом переслідування, стукач “Анна Коробкова” – це ексвикладач з Єкатеринбурга.

У Росії за правління Володимира Путіна відродилася практика доносів, як за часів Йосипа Сталіна. Минулого тижня російська служба BBC повідомила про встановлення особи “серійного стукача”, який вихвалявся тим, щоб у період з лютого по вересень 2023 зробив 1357 доносів до генпрокуратури, ФСБ, міністерства юстиції та інших структур, пише The Times.

Стукач прикривався ім’я Анни Коробкової – “патріотки”, яка доносила на людей за “дискредитацію використання російської армії” – кримінального злочину у Росії. Про стукача з таким ім’ям писали не лише журналісти, а й антропологиня Олександра Архіпова – одна з постраждалих від доносу.

Архіпова під час телеефіру назвала війну війною, а не “спеціальною військовою операцією”, після чого хтось звернувся до її роботодавця, московського вишу, з закликом звільнити її. Після цього Архіпова виїхала до Франції.

У листопаді 2023 Коробкова похвалилася, що за “її” доносами, які тривають і зараз, шістьох людей звільнили з роботи, ще 15 притягнули до адміністративної відповідальності та оштрафували.

Привернула увагу особа стукача й лінгвіста Даніла Сорокіна. Він і Архіпова, проаналізувавши мову у 74 доносах, припустили, що стукачем є аж ніяк не “Анна”, а колишній викладач коледжу в Єкатеринбурзі Іван Абатуров – палкий прихильник Йосипа Сталіна. За даними BBC, IP-адреса Абатурова і доносниці “Анни Коробкової” – одна і та сама. Сам він заперечує, що робив доноси від імені Коробкової.

Людина під ім’ям Анна Коробкова скаржилася на вчителів, науковців, професорів, правозахисників, медиків та юристів. Загалом таких доносів було понад 70. // LB.ua