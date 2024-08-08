Ввечері 08.08.24 енергетики обмежать споживання електроенергії для промисловості та бізнесу

У четвер енергетики застосовуватимуть 1 чергу відключень електроенергії для промисловості та бізнесу з 17:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“8 серпня з 17:00 до 22:00 будуть застосовані обмеження споживання для промисловості та бізнесу”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності.

Водночас споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде.

Причини застосування обмежень:

дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;

високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30С на півдні та сході країни.

Енергетики попросили раціонально споживати електроенергію з 16:00 до 23:00. // Економічна правда