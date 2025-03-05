Вибори «не за горами»? В Україні запустили фейк про «підготовку до мобілізації з 14 років»

Інформацію спростував, зокрема, нардеп Максим Саврасов від «Європейської солідарності», якому приписали гучну заяву.

Низка сайтів і телеграм-каналів поширили інформацію про нібито підготовку до мобілізації в Україні з 14 років і приписали ці слова нардепу від «Європейської солідарності» Максимові Саврасову.

Опісля з’явилося спростування від самого Саврасова, а також низки нардепів.

«Сайт 44.ua вчора видав моє фейкове інтерв’ю: про підготовку до мобілізації з 14 років. Новину передрукувало багато ЗМІ та телеграм каналів. Такої розмови не було. Користуйтесь надійними джерелами інформації», – написав Саврасов на своїй сторінці у фейсбуці.

Керівник фракції «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що їм нічого про таку ініціативу невідомо і вони би за неї у жодному разі не голосували.

Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко підтвердив, що комітет такими законопроєктами не займається.

Центр протидії дезінформації повідомив, що рішення щодо постановки на військовий облік дітей 14 років наразі не передбачається і не планується.