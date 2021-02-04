Выбросившийся из окна мужчина смертельно травмировал младенца в коляске

В Воронеже произошла трагедия: 30-летний мужчина упал из окна на коляску с 5-месячным ребенком.

Как сообщает местный интернет-ресурс Вести Воронежа, трагедия произошла во дворе 17-этажного дома № 168/у на улице Острогожской.

По данным очевидцев, мама с коляской шла по тротуару, когда на них с высоты упал человек.

Соседи сообщили, что пострадавшему мальчику было 5 месяцев, он скончался в карете скорой помощи.

Женщине медики вкололи успокоительные препараты, она в шоке. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»