Вибух на Кримському мосту: болгарське розслідування довело, що Росія бреше

Болгарські правоохоронці закінчили розслідування і довели, що Кремль озвучив брехливу версію подій.

Болгарія жодним чином не причетна до жовтневого інциденту з вибухом на Кримському мосту. Про це заявив головний прокурор Болгарії Іван Гешев.

“Колеги з Софійської міської прокуратури категорично встановили, що Болгарія не має жодного стосунку до вибуху на Кримському мосту”, – заявив Гешев.

За словами болгарського прокурора, заяви Росії про причетність Болгарії до інциденту на мосту є “черговою гібридною атакою” з боку Росії на все європейське співтовариство.

Вибух на Кримському мосту

Рано вранці 8 жовтня на Кримському мосту стався потужний вибух, який спричинив обвалення кількох прольотів автомобільного дорожнього полотна та пошкодив залізничне полотно.

Російські окупанти одразу ж звинуватили у всьому Україну – ще до первісної ліквідації наслідків вибуху.

Потім всього на другий день після вибуху російська влада озвучила “повну версію” того, як був організований вибух. На думку Кремля, на мосту вибухнула вантажівка, яка спочатку виїхала з території Болгарії, побувала в Грузії та Вірменії, після чого приїхала до Росії. // УНІАН