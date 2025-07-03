Вибух на Житомирщині: без електроенергії залишились 735 помешкань (фото)
Внаслідок вибуху на Житомирщині відключилось 50 трансформаторних підстанцій
Через вибух, який стався вчора близько 18:00 поблизу села Березина на Житомирщині, пошкоджено три лінії електропередачі 10 кВ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Житомиробленерго.
Над ліквідацією наслідків працювали дев’ять оперативно-виїзних бригад.
Нагадаємо, ввечері 2 липня на околиці Житомира пролунав потужний вибух, внаслідок якого загинули люди, є постраждалі та зруйновані будівлі. За попередніми даними, вибухнули два промислові об’єкти. Інцидент стався близько 18:00 на ділянці міжнародної траси Київ – Чоп у районі населеного пункту Березина. Вибух спричинив масштабні руйнування: пошкоджені будинки, автомобілі, є численні травмовані.
Вже відомо про 24 постраждалих та двох загиблих. Серед постраждалих четверо дітей. Причини вибуху наразі встановлюються.Tweet