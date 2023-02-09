Вибух у Києві: вже четверо загиблих (всі чоловіки) та п‘ятеро постраждалих (дві жінки та троє чоловіків)

Четверо загиблих (всі чоловіки) та п‘ятеро постраждалих (дві жінки та троє чоловіків) внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі. Рятувальники продовжують працювати на місці.

Про це йдеться в повідомленні мера столиці Віталія Кличка.

По обіді четверга, 9 лютого, в Києві на території колишнього заводу пролунав вибух і спалахнула пожежа. За попередніми даними, вибух стався через газовий балон. Поліція спростовує, що займання сталося через російські ракетні удари.