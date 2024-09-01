Виїзд на зустрічну та «наштрикання» на відбійник: на Черкащині у двох ДТП загинули троє людей (фото)

Поліція розслідує обставини ДТП на Золотоніщині, в якій загинули двоє осіб

Дорожньо-транспортна пригода трапилася , 31 серпня, близько 20:00 години на автодорозі «Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань», неподалік села Деньги.

За попередньою інформацією, 28-річний водій автомобіля ВАЗ-2114 на автодорозі допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з вантажівкою MAN. Після чого вʼїхав в авто Ford Transit.

На жаль, в результаті ДТП автокерманич ВАЗ-2114 та 28-річний пасажир від отриманих травм загинули на місці події.

За даним фактом, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Шановні водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху та безпечної швидкості. Будьте уважними та бережіть себе.

Нині на місці аварії ще працюють поліцейські, які встановлюють повні обставини ДТП. Враховуючи ускладнену дорожню ситуацію та проведення на місці слідчих дій, просимо водіїв завчасно спланувати свій маршрут!

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Авто вʼїхало у відбійник, водій загинув, слідчі відкрили кримінальне провадження

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 серпня, близько 17:00 години, біля села Білашки Звенигородського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Kia Sportage на заокругленні дороги не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та вʼїхав у металевий відбійник. Від отриманих внаслідок ДТП травм, 49-річний чоловік загинув на місці аварії.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Черкащини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нині триває розслідування.

Відділ комунікації поліції Черкаської області