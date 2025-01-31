«Я люблю нарушать»: у Кривому Розі водій-нахаба припаркувався на місці для людей з інвалідністю (відео)
За порушення правил паркування поліція зупинила чоловіка та притягнула до відповідальності.
У Кривому Розі водій Hyundai припаркувався на місці для людей з інвалідністю. На питання людей, чи має він посвідчення відповів, що ні. Відео з порушником опублікував у своєму телеграм-каналі перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Також його запитали, чи не турбує його, що це місце може комусь знадобитися, а у відповідь почули: «ну ничего страшного. Я люблю нарушать».
Інформацію про чоловіка передали екіпажам. Патрульні зупинили його у сусідньому районі та притягнули до відповідальності.
«Любов вийшла без відповіді. Бо ми не любимо, коли «нарушают». На мою думку, враховуючи ситуацію в країні, порушення, повʼязане з місцями для осіб з інвалідністю має бути виведене в категорію аморальних, з високою мірою відповідальності перед законом і суспільством» , – зазначив Білошицький. // ГлавкомTweet