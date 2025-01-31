«Я люблю нарушать»: у Кривому Розі водій-нахаба припаркувався на місці для людей з інвалідністю (відео)

За порушення правил паркування поліція зупинила чоловіка та притягнула до відповідальності.

У Кривому Розі водій Hyundai припаркувався на місці для людей з інвалідністю. На питання людей, чи має він посвідчення відповів, що ні. Відео з порушником опублікував у своєму телеграм-каналі перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Днями водій Hyundai у Кривому Розі поставив авто на місці для людей з інвалідністю. Коли люди запитали чи має він посвідчення, молодик відповів, що ні. На питання, чому тоді він припаркувався тут, відповів, що «только на две минуты».

Також його запитали, чи не турбує його, що це місце може комусь знадобитися, а у відповідь почули: «ну ничего страшного. Я люблю нарушать».

Інформацію про чоловіка передали екіпажам. Патрульні зупинили його у сусідньому районі та притягнули до відповідальності.

«Любов вийшла без відповіді. Бо ми не любимо, коли «нарушают». На мою думку, враховуючи ситуацію в країні, порушення, повʼязане з місцями для осіб з інвалідністю має бути виведене в категорію аморальних, з високою мірою відповідальності перед законом і суспільством» , – зазначив Білошицький. // Главком