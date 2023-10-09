Як експартнер Єрмака різко розвинув бізнесові справи – розслідування

Українські журналісти дослідили, що експартнер голови Офісу президента України Андрія Єрмака по кінобізнесу Артем Колюбаєв за останні півроку розвинув будівельну справу, став співвласником фірми-виробника БпЛА та отримав 20 мільйонів гривень на свої кінопродукти.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Раніше журналісти Bihus.Info розповідали, що Колюбаєв після призначення Єрмака в ОП, почав активно входити в пов’язану з проросійськими політиками Віктором Медведчуком і Вадимом Столаром будівельну компанію ENSO.

На початку 2023-го будівельні майданчики фірми зупинилися. Вадим Столар повернувся з-за кордону в Україну через загрозу втратити депутатський мандат.

Втім потім Колюбаєв створив ще одну, нову компанію разом з одним з керівників ENSO, що натякало на те, що співпраця продовжується.

Компанії зі структури ENSO стабільно виплачували значні суми коштів Колюбаєву і його дружині Катерині. Йдеться про приблизно 6 мільйонів гривень за перші півроку 2023-го.