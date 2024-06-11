Як не отруїтися і безпечно зберігати їжу, коли вимкнули світло? Поради МОЗ

МОЗ випустив рекомендації, як краще зберігати їжу в умовах відключень світла, враховуючи, що на вулиці спека і продукти можуть ще швидше псуватись.

Свої поради міністерство опублікувало на офіційному сайті. Як підготуватись до відключень: Сформуйте запас льоду. Тримайте кілька пакетів з льодом у морозилці. Це допоможе зберегти холод під час відключення. Подумайте щодо купівлі холодильних елементів. Їх можна тримати в морозилці і за потреби використовувати в охолоджувальних боксах або термосумках. Підготуйте запас консервів і сухих продуктів (сухофруктів, круп та горіхів), який допоможе підкріпитися, якщо світла не буде довше, ніж планувалося. Коли вимкнули електроенергію: Використовуйте лід та холодильні елементи. Перемістіть швидкопсувні продукти в термосумки або охолоджувальні бокси з льодом чи холодильними елементами. Якщо світла немає понад 4 год, розкладіть раніше підготовлені місткості з льодом на нижню полицю холодильника та верхню полицю морозилки– так можна продовжити час зберігання продуктів у вимкненому холодильнику. А якщо використати сухий лід, продукти можуть зберігатися до двох діб. Розділіть продукти. Ті, які швидко псуються, зберігайте в найбільш холодній зоні холодильника або морозилки. Заповніть холодильник та морозилку: заповнені вони нагріваються зсередини повільніше завдяки меншій кількості повітря. Тому заповнюйте максимально, але не закриваючи вентиляційні отвори й не ставлячи каструлі та продукти впритул в основному відсіку – щоб повітря було мало, але при цьому воно вільно циркулювало. Якщо порожнього місця багато, можна покласти пластикові пляшки з водою. Як перевірити продукти після повернення світла: Перевірте температуру продуктів. Продукти, які зберігали за температури вище 4 °C понад 2 год, можуть бути небезпечними. Використовуйте термометр для вимірювання температури у місці зберігання їжі. Перезаморозити або приготувати можна ті продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру до 4 °С. Огляньте продукти, чи є ознаки псування. Запах, колір і текстура можуть вказувати на псування. Викидайте продукти, які мають сумнівний вигляд чи запах. Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоби перевірити її безпечність. Дотримуйтесь принципу «якщо є сумніви – у смітник». Які є альтернативи холодильнику: сумки-холодильники; термоси для їжі (можна завчасно охолодити та скласти в нього необхідні продукти); льох або підвал; термічна обробка продуктів. Найкраще зберігаються добре виварені або протушковані. LB.ua