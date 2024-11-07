Японія «заблокувала» сотні росіян на лайнері біля своїх берегів
У Японії близько 600 росіян застрягли на круїзному лайнері через несправність
У японському порту через поломку на невизначений термін зупинився круїзний лайнер Spectrum of The Seas, на його борту застрягли близько 600 росіян. Про це пишуть росЗМІ. Судно 9 листопада мало прибути до китайського Шанхаю, але тепер дата зміщена на два дні до 11 листопада – у багатьох пасажирів через це згоряють квитки з КНР до Росії.
Раніше стало відомо, що Японія, у рамках домовленостей з країнами G7, узгодила надання Україні кредиту на суму 471,9 мільярда ієн ($3 млрд), який буде погашатися за рахунок доходів від заморожених активів Росії. // ГлавкомTweet