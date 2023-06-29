ЄСПЛ визнав неприйнятним позов Саакашвілі проти України щодо позбавлення громадянства

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив як неприйнятний позов колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі проти України, в якому він вимагав визнати порушення його прав через позбавлення українського громадянства й видворення.

Про рішення у четвер повідомила пресслужба суду, пише “Європейська правда”.

“У своєму рішенні у справі “Саакашвілі проти України” (заява № 8113/18) Європейський суд з прав людини одноголосно визнав заяву неприйнятною. Рішення є остаточним”, – йдеться у повідомленні.

Справа стосувалася заяви Саакашвілі, який у 2015 році натуралізувався в Україні та брав активну участь в українській політиці.

Саакашвілі заявляв про різні порушення своїх прав у 2017 році, коли його позбавили українського громадянства, а також у 2018 році, коли проти нього порушили кримінальну справу, заарештували та видворили з України.

Саакашвілі посилався на статті 3 (заборона нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження), 5§1 (право на свободу та особисту недоторканність), 6§2 (презумпція невинуватості), 8 (право на повагу до приватного життя і житла), 11 (свобода зібрань), 13 (право на ефективний засіб захисту) та 18 (обмеження щодо використання обмежень прав) Європейської конвенції з прав людини.

За всіма претензіями, окрім однієї, суд встановив, що Саакашвілі не використав усіх доступних йому засобів юридичного захисту на національному рівні, а решта скарг – за статтею 13 – була явно необґрунтованою.

Суд зазначив, що після травня 2019 року, коли Саакашвілі відновили українське громадянство і він відновив свою політичну діяльність, ніщо не заважало йому подати свої скарги в Україні.

Після його повернення слідчі органи оприлюднили деякі попередні висновки щодо ймовірних порушень його прав у 2017-18 роках. Однак Саакашвілі не надав ЄСПЛ жодної оновленої інформації про свою ситуацію з березня 2018 року.

“За відсутності будь-яких пояснень з його боку, Суд вирішив, що він (Саакашвілі. – Ред.) не дотримався зобов’язання, передбаченого Європейською конвенцією, спочатку використати всі засоби правового захисту на національному рівні, перш ніж звертатися до Суду.

Таким чином, всі його скарги, крім однієї, були відхилені через “невичерпання національних засобів правового захисту”, – йдеться у поясненні ЄСПЛ.

Суд не вказав, яку з претензій Саакашвілі вважає обґрунтованою.

Як відомо, Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, а останнім часом його стан здоров’я значно погіршився.

Наприкінці лютого ЄС подав офіційний протест грузинській владі щодо Саакашвілі після того, як це рішення розблокувала Угорщина. У ньому містився заклик звільнити Саакашвілі від покарання для лікування в Польщі.