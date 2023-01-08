«Євробляхи» нікуди не поділися, як і штрафи для їхніх власників: як карають у 2023 році

Так зване “нульове розмитнення” закінчилося ще в липні 2022 року, але в країні ще залишилось багато автомобілів на іноземній реєстрації, які у визначений законом період не вивезли за межі України і не розмитнили. Власникам таких авто загрожує штраф або позбавлення прав керування транспортним засобом.

Патрульні останнім часом почали більш уважніше ставитися до виявлення фактів керування “євробляхами”, як наслідок, водії отримують штрафи, а деяких вже позбавили водійських прав.

В Україні за керування автомобілем на іноземній реєстрації, який своєчасно не вивезено за межі країни, передбачено штраф 8 500 грн. Штраф виноситься правоохоронцем на місці зупинки (ч.8 ст.121 КУпАП). На перший раз автомобіль не вилучається.

В разі повторного порушення протягом року, штраф складає вже 17 000 грн. Одночасно водій позбавляється права керування строком на 1 рік з вилученням авто чи без такого (ч.9 ст.121 КУпАП). // UAMotors