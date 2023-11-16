Єврокомісія почне процедуру покарання, якщо Польща не розблокує кордон для українських перевізників

Польща зобов’язана забезпечити потік товарів з України, роботу так званих “шляхів солідарності” відповідно до законодавства ЄС.

Якщо польська влада не вирішить питання блокади на пунктах пропуску з Україною, Єврокомісія може розпочати каральну процедуру проти Польщі, передає RMF FM.

Польща зобов’язана забезпечити потік товарів з України, роботу так званих “шляхів солідарності”, відповідно до законодавства Європейського Союзу. Але у Єврокомісії вважають, що польська влада не робить усе, щоб розв’язати проблему і припинити протести польських перевізників. Тож Брюссель втрачає терпіння.

Єврокомісія відмовилася офіційно коментувати заходи, які може застосувати до Польщі, оскільки все ще тривають переговори між польською та українською сторонами.

Представник Європейської комісії заявив, що ЄК, як і раніше, перебуває в контакті з владою обох держав.

Неофіційно стало відомо, що Єврокомісія вивчає правову основу для початку процедури покарання.

Нагадаємо, польські автоперевізники стверджують, що послаблення правил доступу до ЄС після вторгнення Росії в Україну призвело до напливу української конкуренції, що серйозно вплинуло на їхні прибутки. Тож вони почали акцію протесту і заблокували кордон з Україною. Нині стало відомо, що на перемовинах страйкарі відхилили спільні пропозиції України, Польщі та Єврокомісії щодо розблокування пунктів пропуску.

Ключова вимога протестувальників – повернення до системи дозволів. Директорат ЄС наголосив, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС буде діяти щонайменше до 30 червня наступного року. // LB.ua