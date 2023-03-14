Ювенальні поліцейські та соцпрацівники вилучили двох малолітніх дітей з родини у Подільському районі столиці

3-місячний хлопчик та його 9-річний брат близько двох днів перебували у квартирі в антисанітарних умовах, доки їх мати та бабуся розпивали спиртні напої із новим знайомим в його оселі. Наразі малолітні перебувають у лікарні на обстеженні.

Вчора до столичної поліції від мешканців будинку на вулиці Верболозній надійшло повідомлення про те, що за стіною гучно відпочивають сусіди. За вказаною адресою для з’ясування усіх обставин було скеровано патрульну поліцію та співробітників сектору протидії домашньому насильству Подільського управління поліції.

Прибувши на місце події, правоохоронці виявили власника оселі та двох його гостей в нетверезому стані, які сварились між собою та провокували конфлікт із сусідами. В квартирі був суцільний безлад, бруд та антисанітарія, розкидані речі та пляшки із спиртними напоями. Окрім цього в кімнаті разом із нетверезою матір’ю перебували двоє її малолітніх дітей – хлопчик 9 років та 3-місячне маля.

Ювенальні поліцейські спільно зі співробітниками служби у справах дітей та сім’ї вилучили малолітніх та помістили до лікарні, допоки соцпрацівниками не буде вирішено питання щодо їх подальшого місця перебування. На матір чекає адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – це невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

Правоохоронці закликають громадян – якщо вам відомі факти неналежного відношення до дітей, яке може загрожувати їх життю та здоров’ю – не зволікайте та обов’язково повідомляйте до поліції.

Відділ комунікації поліції Києва