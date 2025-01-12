Южаніна заявила, що в Нацбанку лежать мільярди гривень допомоги для ЗСУ, але їх не використовують

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Станом на 1 січня 2025 року залишок коштів на спецрахунку становив майже 12,3 млрд. грн.

Протягом 2024 року на спеціальний рахунок у Національному банку України, відкритий для підтримки Збройних сил України, надійшло близько 16 мільярдів грн. Однак досі на потреби ЗСУ було перераховано лише третину від цієї суми – 5,9 млрд грн. Більша частина коштів залишається на рахунках НБУ без використання, заявляє народний депутат Ніна Южаніна.

Згідно з її даними, у 2024 році кошти зі спецрахунку переказали низці відомств. Міноборони України – 2 962 мільйони грн; Держспецзв’язку – 1 917,47 мільйона грн, СБУ – 475 мільйонів грн; ГУР – 261,3 мільйона грн тощо.

Загалом, за словами Южаніної, за весь час війни військові частини отримали менше 1% від 38 мільярдів гривень, які перераховувалися на потреби оборони зі спецрахунку.

Нардепка заявила, що в Нацбанку лежать мільярди гривень допомоги для ЗСУ, але їх не використовують фото 1

«У березні 2024 року урядом узагалі було зупинено можливість перерахування коштів із цього рахунку військовим частинам для задоволення першочергових потреб», – зазначає Южаніна.

Нардепка від партії «Європейська Солідарність» заявила, що у Верховній Раді України блокуються всі пропозиції фракції щодо збільшення частки військового ПДФО, «який автоматично спрямовується військовим частинам». // Главком

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