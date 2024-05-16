З 16:00 знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень – ДТЕК

Із 16:00 16 травня за вказівкою “Укренерго” знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

Про це повідомили в ДТЕК.

“На жаль, ситуація в енергосистемі залишається важкою. З 16:00 за вказівкою Укренерго знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень”, – йдеться у повідомленні.

Компанія радить перевіряти графіки у чат-ботах в Telegram:

При цьому у “ДТЕК Київські електромережі” підкреслили, що стабілізаційні відключення згідно з лімітами споживання електроенергії, що доведені “Укренерго”, діятимуть з 16:00 до 00:00.

“Ситуація в енергосистемі надзвичайно складна, спостерігається значний дефіцит електроенергії. Тому, після 00:00 до 9:00, 17 травня можливе продовження відключень”, – пояснили в компанії.

Як повідомлялост, в Україні недостатньо потужностей генерації та імпорту електроенергії для покриття споживання, зранку вводилися екстрені відключення в окремих регіонах.

Відключення споживачів, що розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур, заявив радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради НЕК “Укренерго” Юрій Бойко. // Економічна правда