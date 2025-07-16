З одеського дитячого закладу зникла 13-річна дівчинка (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 13-річної Дарʼї Железняк, яка сьогодні, 16 липня, зникла з дитячого закладу в Київському районі Одеси.

Прикмети: зріст 135 см, руде волосся, зачіска каре, карі очі.

Особливі прикмети: має пірсинг у носі.

Була одягнена в чорні шорти та футболку, взута в білі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини, просимо повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію 102.

ГУ Національної поліції в Одеській області