З одеського дитячого закладу зникла 13-річна дівчинка (фото)
Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 13-річної Дарʼї Железняк, яка сьогодні, 16 липня, зникла з дитячого закладу в Київському районі Одеси.
Прикмети: зріст 135 см, руде волосся, зачіска каре, карі очі.
Особливі прикмети: має пірсинг у носі.
Була одягнена в чорні шорти та футболку, взута в білі кросівки.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини, просимо повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію 102.
ГУ Національної поліції в Одеській областіTweet