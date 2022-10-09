З початку року поліцейські Житомирського району виявили майже сотню фактів втягнення дітей у пияцтво

За кожним із таких випадків правоохоронці склали адміністративні матеріали відносно дорослих. Нині у родинах, де були зафіксовані подібні порушення, окрім поліцейських, працюють і фахівці соціальних служб.

Днями під час проведення превентивних заходів в Оліївській громаді правоохоронці завітали до оселі однієї з підоблікових сімей.

Спілкуючись з одним із членів сім’ї, 14-річним хлопцем, поліцейські виявили, що той перебуває у стані алкогольного сп’яніння. З’ясувалося, що його пригостив алкоголем 40-річний сусід. Підліток розповів, що допомагав тому по господарству, а чоловік вирішив йому таким чином віддячити.

Поліцейські переконалися, що дитина не потребує медичної допомоги та провели з батьками профілактичну бесіду з приводу посилення контролю за дозвіллям сина та недопущення таких випадків у майбутньому.

«Щедрому» сусідові поліцейські роз’яснили про наслідки подібного частування та склали відносно нього адміністративний протокол за ст. 180 (Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння) КУпАП.

Загалом з початку року у Житомирському районі правоохоронці виявили 98 випадків втягнення дорослими особами неповнолітніх у пияцтво.

Також поліцейські нагадують про передбачену законом відповідальність для власників і працівників торговельних закладів у разі продажу тютюнової та алкогольної продукції особам, які не досягли 18-річного віку. Окрім штрафу, порушникам може загрожувати позбавлення ліцензії на право здійснення торгівлі вказаними категоріями товарів.

Житомирське районне управління поліції