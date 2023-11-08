З товариства, яке 3 роки не сплачувало кошти за користування землею, стягнули понад ₴500 тис.

За представництва Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва інтересів держави в суді рішенням Господарського суду м. Києва задоволено позов прокуратури до комерційної установи та стягнуто до міського бюджету понад 500 тис. грн. безпідставно збережених коштів за користування комунальною земельною ділянкою.

Установлено, що з квітня 2020 року товариство є власником нежитлових будівель, які розташовані на земельній ділянці комунальної власності площею 0,7661 га по вул. Колекторній у Дарницькому районі міста Києва.

Водночас, набувши у власність нерухоме майно, право оренди на вказану земельну ділянку товариство не оформило, у зв’язку з чим тривалий час використовувало її для обслуговування свого майна без правовстановлюючих документів та не сплачуючи орендну плату.

Внаслідок безоплатного використання товариством комунальної земельної ділянки територіальна громада міста Києва тривалий час не отримувала до бюджету значні кошти.

Вказане негативно вплинуло, зокрема, на посилення сил оборони столиці та відновлення міських об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій, а також вирішення інших нагальних питань, що стосуються територіальної громади та фінансуються з місцевого бюджету.

За таких обставин, суд першої інстанцій погодився з доводами прокурора про порушення інтересів держави у вказаній справі.

Київська міська прокуратура