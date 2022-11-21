З товариства, яке не сплачувало орендну плату за користування землею у столиці, стягнуто понад ₴2 млн.

Рішенням господарського суду міста Києва задоволено позов Київської міської прокуратури та зобов’язано товариство сплатити територіальній громаді столиці понад 2 млн грн за користування земельною ділянкою у Дарницькому районі столиці.

Установлено, що з 2013 року товариство є власником об’єктів нерухомого майна на земельній ділянці площею 0,4 га по вул. Миколи Бажана у місті Києві.

Водночас, будь-яких рішень про передачу товариству в оренду земельної ділянки, на якій розташоване вказане майно, Київська міська рада не приймала. Набувши у власність об’єкти нерухомості, право користування на земельну ділянку товариство не оформило та з 2013 року використовує її, не сплачуючи при цьому орендну плату.

Внаслідок безоплатного використання товариством земельної ділянки територіальна громада міста Києва не отримала до бюджету значну суму коштів, що негативно впливає, зокрема, на посилення сил оборони столиці та відновлення міських об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій та вирішення інших питань, що стосуються територіальної громади та фінансуються з місцевого бюджету.

Зважаючи на грубе порушення законодавства та з метою відновлення порушених прав громади, Київська міська прокуратура звернулась до господарського суду м. Києва з позовом до товариства про зобов’язання сплатити територіальній громаді столиці понад 2 млн грн за користування земельною ділянкою, який судом задоволено.

Київська міська прокуратура