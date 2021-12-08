З’явився перелік жертв автокатастрофи з маршруткою на Чернігівщині

У страшній ДТП під Брусиловом Чернігівської області 7 грудня загинуло 13 людей, ще 7 було тяжко травмовано. У Плісківській сільраді опублікували список загиблих (усі вони — жителі Борзни та Мени) та госпіталізованих.

«Особа однієї людини серед загиблих не встановлена» , — йдеться у повідомленні головного спеціаліста з інформаційної діяльності Плісківської сільської ради Наталії Демусенко, яке наводить місцевий ресурс .

Офіційної інформації зі списком загиблих та постраждалих внаслідок ДТП наразі немає.

ДТП сталося вранці 7 грудня на автодорозі Н-27 — маршрутний автобус сполученням Чернігів-Борзна зіткнувся з вантажним автомобілем. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей»).

8 грудня у Чернігівській області оголошено днем скорботи за загиблими у ДТП під Брусиловом. Всім установам та організаціям незалежно від форми власності цього дня було рекомендовано скасувати розважальні заходи. // «ФАКТИ»