З’явилося відео ДТП, що спричинила пожежу на АЗС у Києві

Троє постраждалих госпіталізовано з опіками різного ступеню.

У мережу потрапили кадри з камер спостереження на АЗС, на яких видно, як водій не впорався із керуванням та здійснив ДТП, яка спричинила масштабну пожежу в Києві.

Про це повідомляється у офіційному інстаграмі KLO.

“Унаслідок жахливої пожежі, викликаної аварією, троє постраждалих госпіталізовано з опіками різного ступеню. Серед них – один співробітник АЗС. На щастя, його життю, як і життю інших наших колег, що сьогодні працювали на палаючій АЗК, нічого не загрожує”, – йдеться в повідомленні.