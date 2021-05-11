За добу в Україні зафіксувалии 2 208 нових випадків COVID-19, 2 194 людини отримали щеплення

Одужало 8 617 осіб.

За минулу добу в Україні зафіксували 2 208 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 89 дітей і 34 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Госпіталізовано 1 084 особи, летальних випадків – 119. Одужало 8 617 осіб. За добу було здійснено 21 974 тестування, зокрема методом ПЛР – 13 349, методом ІФА – 3 467, досліджень експрестестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 158.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 124 535 осіб, одужало 1 777 370. Від ускладнень захворювання померла 46 631 людина. Всього було проведено 9 682 286 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) і Миколаївській (132) областях.

2 194 людини отримали щеплення. Усього від початку кампанії вакциновано 865 590 людей, з них отримали 1 дозу 865 588 осіб.

Кількість захворювань у регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 98 випадків/ 0 щеплень;

Вінницька область – 39 випадків/ 0 щеплень;

Волинська область – 105 випадків/ 52 щеплення;

Дніпропетровська область – 191 випадок/ 452 щеплення;

Донецька область – 325 випадків/ 10 щеплень;

Житомирська область – 16 випадків/ 54 щеплення;

Закарпатська – 43 випадки/ 93 щеплення;

Запорізька область – 169 випадків/ 24 щеплення;

Івано-Франківська область – 31 випадок/ 20 щеплень;

Київська область – 76 випадків/ 50 щеплень;

Кіровоградська область – 67 випадків/ 156 щеплень;

Луганська область – 15 випадків/ 0 щеплень;

Львівська область – 50 випадків/ 592 щеплення;

Миколаївська область – 132 випадки/ 107 щеплень;

Одеська область – 86 випадків/ 90 щеплень;

Полтавська область – 97 випадків/ 74 щеплення;

Рівненська область – 76 випадків/ 40 щеплень;

Сумська область – 51 випадок/ 66 щеплень;

Тернопільська область – 62 випадки/ 80 щеплень;

Харківська область – 213 випадків/ 103 щеплення;

Херсонська область – 38 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 0 випадків/ 20 щеплень;

Черкаська область – 128 випадків/ 11 щеплень;

Чернівецька область – 63 випадки/ 30 щеплень;

Чернігівська область – 37 випадків/ 70 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 10 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 531 754 людини.

Нагадаємо, станом на суботу, 8 травня усі області України вийшли з “червоної” карантинної зони. Однак прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин буде подовжено до серпня. Він зазначив, що уряд не планує вводити загальнодержавний локдаун, у разі необхідності будуть закривати окремі області, як це відбувалося у минулу хвилю захворюваності. // LB.ua