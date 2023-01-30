За фактом ДТП у Миколаївському районі за участю поліцейського призначено службове розслідування

42-річний співробітник поліції перебував поза службою на власному авто.

29 грудня близько 21:10 на автодорозі М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» у Миколаївському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Hyundai Tucson та вантажівки Daf.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів водій Hyundai – співробітник поліції та двоє його пасажирів 37-річний чоловік та 38-річна жінка із тілесними ушкодженнями були доставлені до медичного закладу. Водій вантажівки не постраждав.

Слідчі Територіального управління Державного Бюро розслідувань, які працювали на місці події, вирішують питання щодо внесення зазначеного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нині призначено службове розслідування обставин автопригоди, на період якого 42-річного поліцейського відсторонено від служби.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області