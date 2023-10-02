За фактом обрушення конструкцій Дегтярівського мосту в Києві розпочато кримінальне провадження

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва розпочато досудове розслідування за фактом обрушення конструкцій на об’єкті будівництва шляхопроводу по вул. Дегтярівській та вул. О. Довженка у Шевченківському районі столиці. Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

30 вересня на об’єкті будівництва проводилися роботи з монтажу мостових балок. Близько 16:20 при встановленні сьомої балки остання втратила рівновагу, зламалася посередині та впала на сусідню конструкцію. Після цього почалась ланцюгова реакція, що призвела до пошкодження раніше встановлених мостових балок та їх падіння на проїжджу частину. Обійшлось без жертв та постраждалих.

Згідно з матеріалами слідства, реконструкцію шляхопроводу на замовлення комунальної корпорації «Київавтодор» проводить ТОВ «Росдорстрой» із залученням субпідрядних організацій.

На цей час проведено огляд місця події, опитано працівників будівельної компанії, які проводили роботи, та замовника робіт – комунальної корпорації «Київавтодор».

В межах провадження будуть призначені експертизи для встановлення причин та обставин обрушення будівельних конструкцій.

Слідчі дії тривають. Досудове розслідування здійснює Шевченківське УП ГУ НП в м. Києві.

Також повідомляємо, що дії службових осіб підрядної організації ТОВ «Росдорстрой» перевіряються в межах ще одного кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними у 2021-2023 роках на проведення капітального ремонту доріг та шляхопроводів у м. Києві шляхом завищення вартості виробів, проведення неякісних робіт та поставлення неякісних матеріалів. У даному кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії та тривають судові експертизи.

Київська міська прокуратура