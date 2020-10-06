За фактом падіння літака на Київщині поліція відкрила кримінальне провадження

Вчора, 5 жовтня о 18.40 годин на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на полі поблизу села Перемога Баришівського району горить літак.

На місце події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво місцевого відділення поліції, працівники Слідчого управління поліції Київщини, криміналістична лабораторія та рятувальники, які ліквідували пожежу.

Попередньо встановлено, що пілот авіаційно-технічного клубу керував літаком, що був вироблений кустарним способом, та допустив його падіння.

В результаті чого, загинули двоє пілотів 55 та 46 років, їх тіла направлено на судово-медичні експертизи для встановлення причин смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз для встановлення всіх причин та обставин події, що призвели до трагедії.

Відділ комунікації поліції Київської області