За фактом порушення ПДР працівником поліції ініційовано проведення службового розслідування

Під час моніторингу мережі інтернет було виявлено відео, на якому зафіксовано, як водій службового автомобіля Національної поліції України порушує правила дорожнього руху під час обгону.

Попередньо встановлено, що подія за участю службового автомобіля одного з підрозділів ГУНП в Одеській області, який повертався з відрядження до обласного центру, сталася вчора, 6 травня, на трасі Одеса – Рені.

Для встановлення всіх обставин керівництвом Головного управління ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого винних буде притягнуто до відповідальності.

Вкотре зауважуємо: щодо всіх протиправних дій працівників поліції буде реагування з боку керівництва та надання належної правової оцінки.

Відділ комунікації поліції Одещини