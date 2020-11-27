За фактом смертельної ДТП за участю працівника поліції Київщини призначено службове розслідування

Сьогодні, близько 3-ї години ночі, працівник поліціі, повертаючись зі служби, скоїв наїзд на пішохода, який рухався по проїжджій частині дороги.

У результаті ДТП чоловік від отриманих травм помер.

Встановлено, що за кермом автомобіля перебував працівник Києво-Святошинського відділу поліції.

Того дня він спільно з колегами розкрив грабіж. Поліцейські затримали двох зловмисників у порядку ст. 208 КПК України і пізно ввечері працівник поліції доправив іх до ізолятору тимчасового тримання.

Після чого, повертаючись додому вночі, він скоїв наїзд на пішохода, який рухався у темний час доби без світлоповертаючих елементів на одязі.

За наказом керівника поліції Київщини призначено службове розслідування щодо обставин смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

На місці пригоди працювали співробітники Державного бюро розслідувань.

Поліція Київської області