За фактом загибелі начальника Управління СБУ в Кіровоградаській області розпочато кримінальне провадження

Кропивницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом загибелі начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградаській області (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 20 серпня 2022 року близько 22:25 год, перебуваючи у власній квартирі, дружина підполковника почула звук пострілу та виявила в одній з кімнат тіло чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та встановлюються всі обставини загибелі військовослужбовця.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Кропивницького районного управління поліції ГУ Нацполіції в Кіровоградській області.

Офіс Генпрокурора