За минулу добу, 18 березня, в Україні зафіксували 15 850 нових випадків COVID-19
. Це найбільший показник з листопада 2020 року.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Зокрема, захворіли 830 дітей та 401 медпрацівник.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 444 особи;
- летальних випадків – 262;
- одужало – 4 592 особи;
- здійснено тестувань за добу – 115 274 (зокрема методом ПЛР – 53 379, методом ІФА – 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 654).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 519 926 осіб;
- одужало – 1 248 782 особи;
- летальних випадків – 29 515;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 573 737.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1 210 випадків;
- Вінницька область – 948 випадків;
- Волинська область – 348 випадків;
- Дніпропетровська область – 716 випадків;
- Донецька область – 671 випадок;
- Житомирська область – 913 випадків;
- Закарпатська – 546 випадків;
- Запорізька область – 408 випадків;
- Івано-Франківська область – 506 випадків;
- Київська область – 1 134 випадки;
- Кіровоградська область – 158 випадків;
- Луганська область – 147 випадків;
- Львівська область – 1 140 випадків;
- Миколаївська область – 419 випадків;
- Одеська область – 935 випадків;
- Полтавська область – 543 випадки;
- Рівненська область – 443 випадки;
- Сумська область – 489 випадків;
- Тернопільська область – 628 випадків;
- Харківська область – 1 085 випадків;
- Херсонська область – 141 випадок;
- Хмельницька область – 855 випадків;
- Черкаська область – 536 випадків;
- Чернівецька область – 584 випадки;
- Чернігівська область – 347 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зазначимо, що за даними РНБО приблизно таку ж кількість нових випадків коронавірусу виявляли в листопаді 2020 року. Зокрема, 26 листопада було зафіксовано 15 331 випадок, 27-го – 16 218, 28-го – 16 294. // БуквиTweet