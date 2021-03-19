За минулу добу, 18 березня, в Україні зафіксували 15 850 нових випадків COVID-19

. Це найбільший показник з листопада 2020 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 830 дітей та 401 медпрацівник.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 444 особи;

летальних випадків – 262;

одужало – 4 592 особи;

здійснено тестувань за добу – 115 274 (зокрема методом ПЛР – 53 379, методом ІФА – 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 654).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 519 926 осіб;

одужало – 1 248 782 особи;

летальних випадків – 29 515;

проведено ПЛР-тестувань – 7 573 737.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 210 випадків;

Вінницька область – 948 випадків;

Волинська область – 348 випадків;

Дніпропетровська область – 716 випадків;

Донецька область – 671 випадок;

Житомирська область – 913 випадків;

Закарпатська – 546 випадків;

Запорізька область – 408 випадків;

Івано-Франківська область – 506 випадків;

Київська область – 1 134 випадки;

Кіровоградська область – 158 випадків;

Луганська область – 147 випадків;

Львівська область – 1 140 випадків;

Миколаївська область – 419 випадків;

Одеська область – 935 випадків;

Полтавська область – 543 випадки;

Рівненська область – 443 випадки;

Сумська область – 489 випадків;

Тернопільська область – 628 випадків;

Харківська область – 1 085 випадків;

Херсонська область – 141 випадок;

Хмельницька область – 855 випадків;

Черкаська область – 536 випадків;

Чернівецька область – 584 випадки;

Чернігівська область – 347 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, що за даними РНБО приблизно таку ж кількість нових випадків коронавірусу виявляли в листопаді 2020 року. Зокрема, 26 листопада було зафіксовано 15 331 випадок, 27-го – 16 218, 28-го – 16 294. // Букви