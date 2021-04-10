За минулу добу в Україні зафіксували 17 463 нові випадки коронавірусу

Летальних випадків – 398.

За минулу добу, 9 квітня, в Україні зафіксовано 17 463 нові випадки коронавірусу. Зокрема, захворіли 684 дитини та 394 медпрацівники.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 398.

Госпіталізовано 4 709 осіб, виписано з лікарень 4 263, одужало 10 722, здійснено 122 181 тестування: методом ПЛР – 54 420, методом ІФА – 22 900, досліджень експрестестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 861.