За нічну зміну столичні патрульні виявили 22-х водіїв з ознаками сп’яніння, двоє з них потрапили у ДТП та пошкодили майно

Близько 5-ї ранку патрульні помітили автомобіль Daewoo, що наїхав на відбійник на вулиці Гетьмана.

Водій з ознаками сп’яніння не впорався з керуванням. Перевірка стану алкогольного сп’яніння на приладі Драгер показала позитивний результат — 0,91 проміле.

Чоловік пояснив патрульним, що не очікував таких наслідків від декількох чарок горілки.

Інший водій з ознаками алкогольного сп’яніння пошкодив бордюрний камінь на вулиці Архиповича близько 1-ї ночі. Під керуванням 22-річного чоловіка автомобіль Chevrolet заїхав на клумбу та застряг.

Патрульних, які прибули на місце, чоловік намагався запевнити, що за кермом перебувала дружина. Завдяки камерам, що слідкують за безпекою міста, інспектори встановили, що саме він є водієм. Від проходження перевірки на стан сп’яніння водій відмовився.

На всіх водіїв копи склали протоколи. // Вартові еспресо