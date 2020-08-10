За порушення правопорядку біля посольства Республіки Білорусь на п‘ятьох осіб складено адміністративні протоколи

Правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського та дрібне хуліганство.

Під час акції біля посольства Республіки Білорусь на вулиці Коцюбинського група чоловіків порушували правопорядок. На вимогу працівників поліції припинити дії вони не реагували та продовжували агресивно поводитись.

Для встановлення анкетних даних п’ятьох правопорушників доставили до Шевченківського управління поліції, де після перевірки дільничні офіцери поліції склали на них адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу Украіни про адміністративні правопорушення.

Правопорушникам загрожує накладення штрафу від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Відділ комунікації поліції Києва