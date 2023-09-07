За порушення розпорядження Закарпатської ОВА притягнуто до відповідальності організатора джипінгу у Карпатах

Днями під час моніторингу мережі Інтернет співробітники поліції зафіксували порушення правил вимог пожежної безпеки у лісах Закарпаття.

Випадок стався у селі Вільшани Хустського району. Там, попри заборону, невідомі заїхали на позашляховиках на територію лісового масиву та спалювали багаття. Всі ці дії були зафіксовані на відео та оприлюднені самими ж учасниками на своїх сторінках у одній із соціальних мереж.

Правоохоронці зареєстрували дану подію та розпочали перевірку. З’ясувалося, що група туристів проходила екскурсійний тур. Їх маршрут для джипінгу пролягав через Івано-Франківську, Закарпатську та Львівську області.

Співробітники Хустського районного управління поліції з’ясували, що маршрутом прямували чотири позашляховики. Учасників туру встановили та виявили в Івано-Франківській та Львівській областях.

Поліцейські Закарпаття у співпраці зі співробітниками ГУ ДСНС у Закарпатській області оперативно розшукали організатора джипінгу у Львові – 28-річного місцевого жителя – та за порушення розпорядження Закарпатської ОВА притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 77 КУпАП.

Нагадаємо, 21 липня 2023 року, рішенням Ради оборони області заборонили відвідувати ліси й в’їжджати до них на транспортних засобах. Порушників буде встановлено та притягнуто до відповідальності!

Поліція Закарпатської області