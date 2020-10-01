За повторне ухилення від військової служби засуджено до 3-х років позбавлення волі військовослужбовця на Чернігівщині

За публічного обвинувачення військової прокуратури Чернігівського гарнізону Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону засуджено військовослужбовця військової служби за контрактом.

Встановлено, що солдат однієї з військових частин ЗСУ, що дислокована на Чернігівщині, у період з 01.06.2020 року по 06.07.2020 року ухилявся від проходження військової служби, проводячи час на власний розсуд.

При цьому, військовий вчинив вказані протиправні дії повторно, в період дії щодо нього іспитового строку, оскільки вже був засуджений за відсутність на службі з 04.12.2019 по 15.01.2020 р.

Враховуючи повторність вчинення умисних злочинів, відверте ігнорування вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» з боку обвинуваченого, суд підтримав позицію публічного обвинувача — військової прокуратури Чернігівського гарнізону.

За вчинення злочину, передбаченого ст. 407 ч. 4 КК України, Чернігівський районний суд Чернігівської області призначив обвинуваченому покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону