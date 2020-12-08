За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 811 новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки, 7 декабря, в Украине зафиксировано 10 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 520 детей и 512 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1319 человек;
  • летальных случаев – 195;
  • выздоровели – 12860 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 55 070 (в том числе методом ПЦР – 30718, методом ИФА – 24352).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 832 758 человек;
  • выздоровели – 436 564 человека;
  • летальных исходов – 13 928;
  • проведения ПЦР-тестов – 4838679.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 82810 случаев;
  • Винницкая область – 18 824 случая;
  • Волынская область – 26 475 случаев;
  • Днепропетровская область – 45752 случаи;
  • Донецкая область – 26 235 случаев;
  • Житомирская область – 32 354 случая;
  • Закарпатская область – 24 886 случаев;
  • Запорожская область – 37 885 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 39 541 случай;
  • Киевская область – 44554 случаи;
  • Кировоградская область – 6418 случаев;
  • Луганская область – 7141 случай;
  • Львовская область – 50 787 случаев;
  • Николаевская область – 21 798 случаев;
  • Одесская область – 52853 случаи;
  • Полтавская область – 26 571 случай;
  • Ровенская область – 34 088 случаев;
  • Сумская область – 33 904 случая;
  • Тернопольская область – 29 977 случаев;
  • Харьковская область – 59 739 случаев;
  • Херсонская область – 12 493 случая;
  • Хмельницкая область – 32 539 случаев;
  • Черкасская область – 27 913 случаев;
  • Черновицкая область – 35622 случаи;
  • Черниговская область – 21 599 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях. // Буквы

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