За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 5336 новых случаев COVID-19

Среди заболевших – 308 детей и 218 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1410 человек;

выписаны из больниц – 583 человека;

летальных случаев – 162;

выздоровели – 5194 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 54 994 (в том числе методом ПЦР – 27407, методом ИФА – 14483)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13104.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1357470 человек;

выздоровели – 1176918 человек;

летальных исходов – 26 212;

проведения ПЦР-тестов – 6948980.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 463 случая;

Винницкая область – 453 случая;

Волынская область – 140 случаев;

Днепропетровская область – 206 случаев;

Донецкая область – 107 случаев;

Житомирская область – 94 случая;

Закарпатская область – 438 случаев;

Запорожская область – 163 случая;

Ивано-Франковская область – 649 случаев;

Киевская область – 231 случай;

Кировоградская область – 26 случаев;

Луганская область – 32 случая;

Львовская область – 349 случаев;

Николаевская область – 153 случая;

Одесская область – 319 случаев;

Полтавская область – 131 случай;

Ровенская область – 108 случаев;

Сумская область – 37 случаев;

Тернопольская область – 146 случаев;

Харьковская область – 319 случаев;

Херсонская область – 18 случаев;

Хмельницкая область – 105 случаев;

Черкасская область – 93 случая;

Черновицкая область – 504 случая;

Черниговская область – 52 случая.

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